Как Молдова будет отдыхать в 2025 году: Стало известно, какие дни нерабочие — публикуем ПОЛНЫЙ список выходных

Опубликован список нерабочих дней в 2025 году.
2025 год насчитывает 365 дней, из которых 252 дня будут рабочими, а 113 — выходными и праздничными днями. Из 13 национальных праздников, установленных Трудовым кодексом, девять придутся на будни, что обеспечит молдаванам девять дополнительных дней отдыха.
Согласно Трудовому кодексу, в Республике Молдова установлены следующие праздники с фиксированными выходными днями для всех работников бюджетной сферы:
1 января — Новый год (среда);
7 и 8 января — Рождество Христово (вторник и среда);
8 марта — Международный женский день (суббота);
1 мая — Международный день солидарности трудящихся (четверг);
9 мая — День Победы (пятница);
1 июня — Международный день защиты детей (воскресенье).
27 августа — День независимости Республики Молдова (среда);
31 августа — День языка (воскресенье);
25 декабря — Рождество по новому стилю (четверг).
Праздничные дни с изменяемыми датами:
20 апреля — Пасха (воскресенье);
21 апреля — второй день Пасхи (понедельник);
28 апреля — Радоница (понедельник).
Помимо выходных дней, предусмотренных Трудовым кодексом, в календарь праздников включаются также праздничные дни, которые являются нерабочими днями для жителей соответствующих населённых пунктов. Так, Кишинёв празднует храм 14 октября, Кагул −21 ноября. В Бельцах храмовый праздник отмечается 22 мая, а в Комрате — 20 августа.