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Как Молдова будет отдыхать в 2025 году: Стало известно, какие дни нерабочие — публикуем ПОЛНЫЙ список выходных

Помимо выходных дней, в календарь включаются также праздничные дни, которые являются нерабочими.

Источник: Комсомольская правда

Опубликован список нерабочих дней в 2025 году.

2025 год насчитывает 365 дней, из которых 252 дня будут рабочими, а 113 — выходными и праздничными днями. Из 13 национальных праздников, установленных Трудовым кодексом, девять придутся на будни, что обеспечит молдаванам девять дополнительных дней отдыха.

Согласно Трудовому кодексу, в Республике Молдова установлены следующие праздники с фиксированными выходными днями для всех работников бюджетной сферы:

1 января — Новый год (среда);

7 и 8 января — Рождество Христово (вторник и среда);

8 марта — Международный женский день (суббота);

1 мая — Международный день солидарности трудящихся (четверг);

9 мая — День Победы (пятница);

1 июня — Международный день защиты детей (воскресенье).

27 августа — День независимости Республики Молдова (среда);

31 августа — День языка (воскресенье);

25 декабря — Рождество по новому стилю (четверг).

Праздничные дни с изменяемыми датами:

20 апреля — Пасха (воскресенье);

21 апреля — второй день Пасхи (понедельник);

28 апреля — Радоница (понедельник).

Помимо выходных дней, предусмотренных Трудовым кодексом, в календарь праздников включаются также праздничные дни, которые являются нерабочими днями для жителей соответствующих населённых пунктов. Так, Кишинёв празднует храм 14 октября, Кагул −21 ноября. В Бельцах храмовый праздник отмечается 22 мая, а в Комрате — 20 августа.

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