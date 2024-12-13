Как Молдова будет отдыхать в 2025 году: Стало известно, какие дни нерабочие — публикуем ПОЛНЫЙ список выходных

2025 год насчитывает 365 дней, из которых 252 дня будут рабочими, а 113 — выходными и праздничными днями. Из 13 национальных праздников, установленных Трудовым кодексом, девять придутся на будни, что обеспечит молдаванам девять дополнительных дней отдыха.