Какой будет погода в Казахстане 14 декабря

С прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки в виде дождя и снега, на западе области — снег, ночью на юго-западе — сильный снег.
Лишь на юго-востоке, востоке страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике ожидаются гололед, метель туман, усиление ветра.
Акмолинская область. Ночью на западе, севере, юге области снег, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, на западе, севере области низовая метель. Ветер южный 9−14, ночью и утром на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 мороза, днем 4 мороза-1тепла.
Алматинская область. Без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, в центре, на востоке области порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере, в горных районах области 15−20 мороза, днем 2−7 тепла, на севере, в горных районах области 2−7 мороза.
Жетысуская область. Без осадков. Ночью и утром на востоке, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 9−14, в районе Алакольских озер 15−20, порывы 23−28 м/с, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 7−12, на юге области 3, в горных районах области 18−23 мороза, днем 0−5 тепла, в горных районах области 5 мороза.
Туркестанская область. На севере, западе, в горных и предгорных районах области осадки (дождь, снег), туман. Ветер южный, юго-западный 8−13, ночью на севере, днем на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15−20, на горных перевалах области порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 4−9 мороза, днем 8−13, на севере, в горных районах области 0−5 тепла.
Западно-Казахстанская область. Снег, гололед. Ветер западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 5−10 мороза.
Атырауская область. Снег, гололед. Днем на западе, севере, юге области низовая метель. Ветер северо-западный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2−7 мороза.
Мангыстауская область. Осадки (дождь, снег), ночью на северо-востоке области сильный снег. На западе, севере, юге области низовая метель, на западе, севере, в центре области туман, гололед. Ветер северо-западный 9−14, на западе, севере, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на севере области 8, днем 0−5 мороза.
Актюбинская область. Снег, на юге области гололед. Ветер юго-западный, западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3−8 мороза.
Костанайская область. Ночью на западе, юге области небольшой снег, днем осадки (дождь, снег), на севере, востоке, юге области низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, на северо-востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, днем 1−6 мороза.
Северо-Казахстанская область. Снег, на западе, севере, юге области метель, гололед. Ветер юго-западный, южный ночью 15−20, на западе, юге области порывы 23−28 м/с, днем 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, днем 2−7 мороза.
Павлодарская область. Ночью на западе, юге области небольшой снег, днем на западе, юге области осадки (дождь, снег), гололед. На западе, юге области низовая метель. Ветер южный 9−14, на западе области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на западе области 4, днем 1−6 мороза.
Карагандинская область. Ночью на западе, севере области снег, метель, днем на востоке, в центре, юге области осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14, на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке области 14 мороза, днем 4 мороза-1 тепла, на востоке области 8 мороза.
Улытауская область. Ночью на севере, востоке, юге области снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на востоке области 12, днем 0−5 мороза.
Восточно-Казахстанская область. Без осадков. На севере, востоке области низовая метель. Ветер юго-восточный 9−14, на севере, востоке области 15−20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на севере, востоке области 28, на северо-западе области 6 мороза, днем 0−5, на севере, востоке области 10 мороза.
Абайская область. Без осадков. На западе, севере, в центре области низовая метель. Ветер юго-восточный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20, в Жарминском районе порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на юго-западе, востоке области 18−23 мороза, днем 0−5, на востоке области 10 мороза.
Кызылординская область. Ночью осадки (дождь, снег), днем на юге, севере, в центре области осадки (дождь, снег). На севере, в центре области гололед, туман. Ветер юго-восточный, южный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 4 мороза-1 тепла, на севере области 7 мороза, днем 3−8 тепла, на севере области 0 градусов.
Жамбылская область. Ночью на западе, севере осадки, гололед, днем на севере, юге дождь, в горных районах области осадки (дождь, снег), гололед. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на севере, в горных районах области 8−13 мороза, днем 8−13, на севере, в горных районах области 3 тепла.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер южный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем около 0 градусов.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго- западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 7−9 мороза, днем 3−5 тепла.
Шымкент: переменная облачность, днем осадки (преимущественно дождь). Ветер южный, юго- западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 9−11 тепла.