Какой будет погода в Казахстане 14 декабря

Туркестанская область. На севере, западе, в горных и предгорных районах области осадки (дождь, снег), туман. Ветер южный, юго-западный 8−13, ночью на севере, днем на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15−20, на горных перевалах области порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 4−9 мороза, днем 8−13, на севере, в горных районах области 0−5 тепла.