Жителей Ростовской области предупредили о повышении уровня воды в Дону

В Ростовской области до конца суток 13 декабря продолжит повышаться уровень воды в реке Дон. Предупреждение об этом опубликовали на сайте ГУ МЧС России по региону.
— По данным Росгидромета, до конца суток на устьевом участке реки Дон продолжится повышение уровней воды с превышением неблагоприятной отметки на 10−20 см около Азова, — говорится в сообщении.
Напомним, также в регионе до 15 декабря должны сохраниться снегопады, метели и гололедица. Жителям Дона следует быть осторожными во время непогоды. В экстренных случаях нужно звонить по номеру «112».