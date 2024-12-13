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Жителей Ростовской области предупредили о повышении уровня воды в Дону

Уровень воды в Дону вблизи Азова может превысить неблагоприятную отметку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области до конца суток 13 декабря продолжит повышаться уровень воды в реке Дон. Предупреждение об этом опубликовали на сайте ГУ МЧС России по региону.

— По данным Росгидромета, до конца суток на устьевом участке реки Дон продолжится повышение уровней воды с превышением неблагоприятной отметки на 10−20 см около Азова, — говорится в сообщении.

Напомним, также в регионе до 15 декабря должны сохраниться снегопады, метели и гололедица. Жителям Дона следует быть осторожными во время непогоды. В экстренных случаях нужно звонить по номеру «112».