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Два моста через Неву разведут в Петербурге в технических целях в эти выходные

В ночь с 13 на 14 декабря и с 14 на 15 декабря в центре Петербурга будут проводиться внеплановые разводки двух мостов через Неву: Благовещенского и моста Александра Невского. Мероприятие пройдет в целях технического обслуживания переправ, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Источник: Коммерсантъ

Мост Александра Невского в грядущие выходные будет разводиться с 02:20 до 05:10, Благовещенский — с 01:25 до 05:00. При этом в ведомстве напомнили, что разводка и наводка может быть осуществлена в рамках указанных промежутков, но не обязательно займет все указанное время.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что навигация на Неве и, соответственно, ежедневная разводка мостов в Петербурге завершилась в этом году в ночь на 30 ноября. В целом за прошедший период навигации в городе выполнили около 2,2 тыс. разводок мостов, открыв дорогу для 1,4 тыс. судов.