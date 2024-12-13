Два моста через Неву разведут в Петербурге в технических целях в эти выходные

Мост Александра Невского в грядущие выходные будет разводиться с 02:20 до 05:10, Благовещенский — с 01:25 до 05:00. При этом в ведомстве напомнили, что разводка и наводка может быть осуществлена в рамках указанных промежутков, но не обязательно займет все указанное время.