Два моста через Неву разведут в Петербурге в технических целях в эти выходные

Мост Александра Невского в грядущие выходные будет разводиться с 02:20 до 05:10, Благовещенский — с 01:25 до 05:00. При этом в ведомстве напомнили, что разводка и наводка может быть осуществлена в рамках указанных промежутков, но не обязательно займет все указанное время.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что навигация на Неве и, соответственно, ежедневная разводка мостов в Петербурге завершилась в этом году в ночь на 30 ноября. В целом за прошедший период навигации в городе выполнили около 2,2 тыс. разводок мостов, открыв дорогу для 1,4 тыс. судов.