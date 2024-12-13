Предсказания на бумажках на Новый год для китайского печенья и не только

Новый год — время, когда всем хочется хоть немного поверить в волшебство. Так почему бы не устроить игру с предсказаниями в новогоднюю ночь. Она развеселит даже законченных реалистов и скептиков. Всего лишь нужно придумать пару десятков смешных или трогательных предсказаний, распечатать их на бумажках и предложить гостям вытянуть по одной или спрятать их в печеньях. Если придумывать лень, можно взять готовые, у «Газеты.Ru» на этот случай более 100 вариантов.