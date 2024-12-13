«Доставлены в больницу»: люди пострадали из-за пожара в ТЦ «Беларусь» Витебска

Три человека пострадали в результате пожара в торговом центре «Беларусь» на улице Белобородова в Витебске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.
Люди надышались ядовитыми веществами во время пребывания в задымленных помещениях ТЦ.
«В настоящее время известно о трех пострадавших, которые госпитализированы с отравлением продуктами горения», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Напомним, всего пожарные спасли из ТЦ, на первом этаже которого вспыхнул пожар в пятницу, 13 декабря, 10 человек, еще 215 посетителей были эвакуированы, в том числе через окна с помощью выдвижных автолестниц.
В настоящее время спасатели продолжают работать на месте пожара в торговом центре «Беларусь». Изначально к месту происшествия были стянуты 12 единиц техники и 50 человек личного состава, к текущему моменту количество задействованной техники и личного состава увеличено до 20 машин и 80 пожарных.
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