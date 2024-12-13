Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество пострадавших из-за пожара в ТЦ в Витебске возросло до шести

До шести человек возросло количество пострадавших из-за пожара в ТЦ «Беларусь» Витебска.

Источник: Комсомольская правда

Количество пострадавших из-за пожара в ТЦ в Витебске возросло до шести. Об этом сообщает Минздрав Беларуси.

Напомним, изначально была информация только о трех пострадавших, которые надышались продуктами горения и были госпитализированы. Степень тяжести отравления у пострадавших пока неизвестна.

Напомним, в результате возгорания в ТЦ «Беларусь» на улице Генерала Белобородова из здания были эвакуированы 215 человек, еще 10 спасены сотрудниками МЧС, в том числе через окна. В ликвидации пожара задействованы 20 единиц техники и более 80 человек личного состава.

Ранее мы сообщали, что в Слониме мужчина попал с ожогами в больницу после ремонта автомобиля.

А еще было, что дизель-поезд с пассажирами загорелся во время движения в Гродненской области.