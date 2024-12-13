Количество пострадавших из-за пожара в ТЦ в Витебске возросло до шести. Об этом сообщает Минздрав Беларуси.
Напомним, изначально была информация только о трех пострадавших, которые надышались продуктами горения и были госпитализированы. Степень тяжести отравления у пострадавших пока неизвестна.
Напомним, в результате возгорания в ТЦ «Беларусь» на улице Генерала Белобородова из здания были эвакуированы 215 человек, еще 10 спасены сотрудниками МЧС, в том числе через окна. В ликвидации пожара задействованы 20 единиц техники и более 80 человек личного состава.
Ранее мы сообщали, что в Слониме мужчина попал с ожогами в больницу после ремонта автомобиля.
А еще было, что дизель-поезд с пассажирами загорелся во время движения в Гродненской области.