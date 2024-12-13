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В Ростовской области арктический циклон отступит к началу недели

На выходных в Ростовской области прогнозируют метель с морозами.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в субботу и воскресенье ожидается метель с морозами. Такой прогноз дали синоптики. Но к началу следующей недели арктический циклон отступит.

В субботу ночью столбик термометра опустится до −13 градусов. А днем потеплеет до −9. Порывы ветра в этот день будут достигать 18 метров в секунду.

В воскресенье в некоторых районах пройдет дождь, мокрый снег. Ночью температура понизится до −12, а днем столбик термометра покажет 0 градусов.

Утром в понедельник воздух прогреется до +1 градуса. И после этого начнется потепление. А арктический циклон сменит направление и уйдет из Ростовской области.