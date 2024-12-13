Когда в Астане откроют самый длинный каток

«Рядом с катком предусмотрены три пункта проката коньков. Там цены начинаются от 1000 тенге за полчаса. А вход для посетителей на собственных коньках бесплатный. Также в парке открылась горка длиной 13 метров. Вход бесплатный для тех, кто приезжает на горку со своими тюбами, а стоимость аренды начинается от 1000 тенге за полчаса».