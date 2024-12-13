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«Ожоги, порезы, 3 из 10 в тяжелом состоянии»: Минздрав сообщил о состоянии пострадавших из-за пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске

Минздрав сказал о состоянии десяти пострадавших из-за пожара в ТЦ Витебска.

Источник: Комсомольская правда

До десяти человек возросло количество пострадавших в результате пожара в ТЦ «Беларусь» на улице Генерала Белобородова в Витебске, который вспыхнул на первом этаже здания в пятницу, 13 декабря, около 16.30.

Семь человек, в том числе трое в в тяжелом состоянии, были доставлены в больницы Витебска бригадами скорой помощи, еще трое обратились в медицинские учреждения самостоятельно.

У пострадавших, по данным Минздрава Беларуси, зафиксированы травмы (порезы) отравление угарным газом, ожоги.

«Медики оказывают всю необходимую медпомощь, проводятся необходимые диагностические и лечебные мероприятия», — прокомментировали в ведомстве.

Также в Витебск направляются специалисты республиканского уровня для оказания консультативной и медицинской помощи коллегам из областного центра.

Ранее мы сообщали, что сотрудники МЧС спасали через окна людей из горящего торгового центра «Беларусь» в Витебске: «Эвакуировали 215 человек».