Мишкино простилось с павшим в ходе спецоперации 29-летним Романом Шамарзановым

В Мишкинском районе Башкирии прошла церемония с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Романом Шамарзановым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Роман Владимирович родился в селе Мишкино в 1995 году, учился в лицее № 1 и средней школе № 2. В 2017 году закончил механический факультет Башкирского государственного аграрного университета. Трудился продавцом-консультантом в уфимском магазине «Левша» и в мишкинском «Саморезике».
Осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации отправился в зону СВО, где служил стрелком-помощником гранатометчика мотострелкового отделения.
Этим летом, 4 июля, Роман Шамарзанов принимал участие в штурме опорного пункта в районе села Новоселовка-Первая в Донецкой Народной республике. При сильном артиллерийско-минометном обстреле младшему сержанту удавалось своевременно обеспечивать гранатометчика боеприпасами, прикрывать его огнем и не допустить срыва выполнения боевой задачи. Во время обороны взятого «опорника» молодой человек меткими выстрелами из стрелкового оружия нейтрализовал противника. Благодаря этому удалось выполнить боевую задачу.
Романа Владимировича наградили медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Этой осенью, 30 сентября, в городе Украинск в ДНР его не стало.
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