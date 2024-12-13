Мишкино простилось с павшим в ходе спецоперации 29-летним Романом Шамарзановым

Этим летом, 4 июля, Роман Шамарзанов принимал участие в штурме опорного пункта в районе села Новоселовка-Первая в Донецкой Народной республике. При сильном артиллерийско-минометном обстреле младшему сержанту удавалось своевременно обеспечивать гранатометчика боеприпасами, прикрывать его огнем и не допустить срыва выполнения боевой задачи. Во время обороны взятого «опорника» молодой человек меткими выстрелами из стрелкового оружия нейтрализовал противника. Благодаря этому удалось выполнить боевую задачу.