В Ростовской области шоколадные конфеты подорожали на 13%

В Ростовской области за год шоколадные конфеты подорожали на 13 процентов. Теперь цена на этот продукт составляет 604 рубля. Об этом сообщили аналитики центра исследования рынков, товаров, цен и спроса.
Также стало известно, что жители Дона в этом году стали чаще покупать конфеты в коробках. И количество таких покупок выросло на 14 процентов, если сравнивать с прошлым годом.
Ранее мы писали про ростовского врача-психиатра, которая в свободное время от пациентов делает вкусные «антидепрессанты» в виде шоколадных фигурок. А к Новому году заказов у врача стала гораздо больше.