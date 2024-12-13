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В Ростовской области шоколадные конфеты подорожали на 13%

Дончане стали чаще покупать шоколадные конфеты в коробках.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за год шоколадные конфеты подорожали на 13 процентов. Теперь цена на этот продукт составляет 604 рубля. Об этом сообщили аналитики центра исследования рынков, товаров, цен и спроса.

Также стало известно, что жители Дона в этом году стали чаще покупать конфеты в коробках. И количество таких покупок выросло на 14 процентов, если сравнивать с прошлым годом.

Ранее мы писали про ростовского врача-психиатра, которая в свободное время от пациентов делает вкусные «антидепрессанты» в виде шоколадных фигурок. А к Новому году заказов у врача стала гораздо больше.