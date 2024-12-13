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«Несколько очагов возгорания»: сотрудники МЧС рассказали подробности пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске

Пожарные обнаружили несколько очагов возгорания в ТЦ «Беларусь» в Витебске.
Источник: Комсомольская правда

Пожарные обнаружили несколько очагов возгорания в ТЦ «Беларусь» в Витебске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС, опубликовав видеокомментарий начальника Витебского городского отдела по ЧС Виталия Волженкова.

«В настоящий момент проводится разведка по всем этажам здания, проводятся поиски возможных пострадавших и обнаружение очагов возгорания. Очагов, как мы видим, несколько», — доложил главный пожарный Витебска.

Напомним, первоначально сигнал в МЧС поступил о возгорании на первом этаже ТЦ. Судя по видео, выложенному МЧС, дым из торгового центра на улицу выходит сразу из нескольких окон, расположенных на разных этажах здания. Ведомство отчиталось, что пожар в здании уже локализован. В настоящее время пожарные приступили к полной ликвидации огня.

Ранее сотрудники МЧС спасали через окна людей из горящего торгового центра «Беларусь» в Витебске: «Эвакуировали 215 человек».

А затем Минздрав сообщил о состоянии пострадавших из-за пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске: «Ожоги, порезы, 3 из 10 в тяжелом состоянии».