«Несколько очагов возгорания»: сотрудники МЧС рассказали подробности пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске

Напомним, первоначально сигнал в МЧС поступил о возгорании на первом этаже ТЦ. Судя по видео, выложенному МЧС, дым из торгового центра на улицу выходит сразу из нескольких окон, расположенных на разных этажах здания. Ведомство отчиталось, что пожар в здании уже локализован. В настоящее время пожарные приступили к полной ликвидации огня.