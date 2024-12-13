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Вышел посмертный альбом рэпера DMX «Let Us Pray: Chapter X»

Увидел свет второй посмертный полноформатник хип-хоп-артиста DMX — Let Us Pray: Chapter X. Релиз последовал за пластинкой Exodus (2021), вышедшей спустя месяц после смерти рэпера.

Источник: Звук

Увидел свет второй посмертный полноформатник хип-хоп-артиста DMX — Let Us Pray: Chapter X. Релиз последовал за пластинкой Exodus (2021), вышедшей спустя месяц после смерти рэпера.

В лонгплей вошло восемь композиций. Первая часть была записана при участии Снуп Догга, Killer Mike, MC Lyte, Lena Byrd Miles и других. Вторая — инструментальная музыка продюсера Уоррина Кэмпбелла, сопровождающая спокен-ворд от покойной звезды. «Когда вы слышите голос DMX, это мгновенно вдохновляет на творчество», — признался Уоррин.

Ранее на стримингах появился посмертный студийник музыканта Мака Миллера Balloonerism.