На проспекте Октября в Уфе произошла смертельная авария с двумя автомобилями

Сегодня вечером, 13 декабря, в Калининском районе Уфа произошла смертельная авария. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты и Госавтоинспекции Башкирии.
Возле дома № 192 по проспекту Октября столкнулись Toyota Corolla и Opel Insignia. В поврежденных авто зажало несколько человек, на место направили сотрудников экстренных служб, в том числе спасателей УГЗ и МЧС. Специалистам удалось деблокировать пострадавших.
В результате происшествия пассажирка «Тойоты» получила тяжелые травмы, от которых она скончалась на месте. Обоих водителей госпитализировали.
По факту трагедии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.