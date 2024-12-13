Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На проспекте Октября в Уфе произошла смертельная авария с двумя автомобилями

В Уфе в ДТП с двумя автомобилями погибла женщина.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 13 декабря, в Калининском районе Уфа произошла смертельная авария. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты и Госавтоинспекции Башкирии.

Возле дома № 192 по проспекту Октября столкнулись Toyota Corolla и Opel Insignia. В поврежденных авто зажало несколько человек, на место направили сотрудников экстренных служб, в том числе спасателей УГЗ и МЧС. Специалистам удалось деблокировать пострадавших.

В результате происшествия пассажирка «Тойоты» получила тяжелые травмы, от которых она скончалась на месте. Обоих водителей госпитализировали.

По факту трагедии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.