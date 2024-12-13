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Бывший директор департамента ЖКХ Новочеркасска обвиняется в служебном подлоге

В Новочеркасске экс-директор департамента ЖКХ внес ложные данные в документы по благоустройству.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске бывший директор департамента ЖКХ предстанет перед судом за служебный подлог. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

По версии следствия, экс-директор в феврале этого года заключил от имени городской администрации контракт с подрядной организацией на благоустройство территории. Речь шла о строительстве сквера-мемориала на проспекте Баклановском. Но в мае, когда нужно было подписать документы о приемке выполненных работ, чиновник не стал проводить претензионную работу в отношении подрядчика и без проверки подписал документ. В итоге подрядчику необоснованно выплатили деньги из бюджета.

Сейчас собрана достаточная доказательная база. И уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.