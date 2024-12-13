Праздничные мероприятия из-за пожара в ТЦ «Беларусь» отменили в Витебске

Праздничные мероприятия, запланированные на пятницу. 13 декабря, отменили в Витебске. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Витебского горисполкома.
«В связи с возгоранием в ТЦ “Беларусь”, расположенном на улице Генерала Белобородова, шествие Дедов Морозов и другие праздничные мероприятия, запланированные на сегодня, отменяются», — говорится в сообщении.
Напомним, в МЧС сигнал о возгорании на первом этаже в ТЦ «Беларусь» на улице Генерала Белобородова в Витебске поступил около 16.30. Из здания были эвакуированы более 200 человек, в том числе через окна с помощью автолестниц. Количество пострадавших в результате пожара достигло десяти человек. Всего сотрудники МЧС обнаружили в ТЦ «Беларусь» несколько очагов возгорания. В настоящее время на месте ЧП работают 20 единиц техники и более 80 человек личного состава. Пожар локализован, сейчас идет его ликвидация.