Праздничные мероприятия из-за пожара в ТЦ «Беларусь» отменили в Витебске

Напомним, в МЧС сигнал о возгорании на первом этаже в ТЦ «Беларусь» на улице Генерала Белобородова в Витебске поступил около 16.30. Из здания были эвакуированы более 200 человек, в том числе через окна с помощью автолестниц. Количество пострадавших в результате пожара достигло десяти человек. Всего сотрудники МЧС обнаружили в ТЦ «Беларусь» несколько очагов возгорания. В настоящее время на месте ЧП работают 20 единиц техники и более 80 человек личного состава. Пожар локализован, сейчас идет его ликвидация.