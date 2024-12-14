Как узнать, есть ли вы в списке на получение новогодней выплаты, Роструд раскрыл

Работающие россияне могут узнать, положена ли им новогодняя выплата по месту работы. Выплата — не шутка и не миф, а вполне реальный декабрьский бонус, подтверждают в Роструде.
Многие слышали о 13-й зарплате, но не все понимают, что это такое и кому положена выплата.
«13-я зарплата — это не миф, а вполне реальная практика во многих компаниях», — заявляют в Роструде.
В Трудовом кодексе такого термина, как «13-я зарплата», нет, потому что это не зарплата, а премия, уточняют специалисты. Это понятие вошло в обиход во времена СССР, когда работников в конце года поощряли премией в размере одного месячного оклада.
Не прописана в трудовом законодательстве и обязанность работодателей выплачивать годовую премию. Но! Выплата может предусматриваться трудовым или коллективным договором, положением о премировании или правилами внутреннего трудового распорядка.
Чтобы узнать, положена ли вам премия, Роструд рекомендует перечитать свой трудовой договор, колдоговор, а также просмотреть внутренние документы предприятия. Можно также прояснить этот вопрос у кадровика. Если компания выплачивает такую премию, информацию не скрывают.
К примеру, в Москве 51% опрошенных предпринимателей сообщили о готовности премировать сотрудников, такие данные приводит пресс-служба платформы «Консоль. Про». В Новосибирске о новогодних бонусах заявили 50% компаний, в Перми — 47%.
Премии дают не всем, только чуть более трети опрошенных выступили за то, чтобы по справедливости разделить выплаты, а 56% уверены, что награждать следует избранных.
Суммы тоже разнятся. Каждый второй руководитель сказал о выплате в размере 10% от зарплаты, четверть сообщили, что выплатят свыше 20% месячного заработка.