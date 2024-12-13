Из-за снегопада в Башкирии перекрыли участок дороги для грузовиков и пассажирского транспорта

На дороге в настоящее время работают оперативные группы МЧС. Ограничения ориентировочно продлятся до 09:00 завтрашнего дня. Однако, как отмечают в экстренной службе, время окончания ограничительных мер может быть изменено, если сильный снегопад не закончится.