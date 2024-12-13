Из-за снегопада в Башкирии перекрыли участок дороги для грузовиков и пассажирского транспорта

Сегодня вечером, 13 декабря, в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли участок дороги. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
С 20:30 из-за снегопада, гололедицы и плохой видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на участке с 67 по 205 километр (Архангельский и Белорецкий районы) дороги Уфа-Инзер-Белорецк.
На дороге в настоящее время работают оперативные группы МЧС. Ограничения ориентировочно продлятся до 09:00 завтрашнего дня. Однако, как отмечают в экстренной службе, время окончания ограничительных мер может быть изменено, если сильный снегопад не закончится.
— Просьба заранее планировать свой маршрут и по возможности воздержаться от поездки, — заявили в чрезвычайном ведомстве.
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