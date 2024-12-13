Марти Фридман объяснил, почему в 2015 году отказался от реюниона Megadeth

«Если бы я принял это предложение, мне бы за неделю заплатили меньше, чем я зарабатывал за день в Японии. Я был ошеломлен и зол», — признался Фридман в своих новых мемуарах Dreaming Japanese. По словам артиста, он сделал контрпредложение, причем запрошенная сумма была намного меньше, чем он получал от японских музыкантов, с которыми он выступал.