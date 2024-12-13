Марти Фридман объяснил, почему в 2015 году отказался от реюниона Megadeth

В 2015 году планировался реюнион состава команды времен альбома Rust in Peace (1990). Но экс-гитарист группы не мог согласиться на сумму, аналогичную той, что ему предложили еще в 1990-м, когда он впревые присоединялся к коллективу.
«Если бы я принял это предложение, мне бы за неделю заплатили меньше, чем я зарабатывал за день в Японии. Я был ошеломлен и зол», — признался Фридман в своих новых мемуарах Dreaming Japanese. По словам артиста, он сделал контрпредложение, причем запрошенная сумма была намного меньше, чем он получал от японских музыкантов, с которыми он выступал.
Марти добавил, что организаторы реюнион-тура Megadeth могли бы устроить очень успешные гастроли, если бы согласились на его условия. Однако вместо него в турне с коллективом поехал участник Lamb Of God Крис Адлер. Впрочем, воссоединение исполнителя с бывшими коллегами все же состоялось в феврале 2023-го в Токио.
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