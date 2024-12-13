Торг за место: как 31 декабря попасть в Большой на «Щелкунчика»

Большой театр 14 декабря открывает продажу билетов на показы балета «Щелкунчик», которые состоятся в самый канун Нового года. Торги пройдут дважды — в 12:00 и 19:30. Реализовывать проходки на 31 декабря будут только через официальный сайт ГАБТ и на интернет-аукционе «Сбера» — новая мера призвана побороть перекупщиков. С 2 декабря по графику, который есть на сайте Большого, продавали проходки на предновогодние сеансы — рекордная сумма, заплаченная на коммерческих торгах, составила 450 тыс. рублей за два места. Театралы высказывают недовольство из-за неотлаженности новой системы продаж, а спекулянты же признаются: в этом году их все-таки потеснили. О том, с какими трудностями можно столкнуться в надежде увидеть «Щелкунчика» в Большом 31 декабря, — в материале «Известий».
Шоковая цена и реакция спекулянтов.
Аукцион, по замыслу дирекции ГАБТ, должен был отсечь спекулянтов. Теперь их выгода сильно уменьшилась. На билеты дороже, чем купленные с торгов, найти клиента не так просто. Рекордная сумма, за которую были проданы два билета на аукционе, составила 450 тыс. рублей.
— Я из года в год пристраиваю билеты на «Щелкунчика», и каждый раз оставался не внакладе, но в этом году картину испортило повышение цен Большим театром более чем в два раза, — поделился с «Известиями» специалист в распространении проходок Борис. — В прошлом году билет в партер был 20 тысяч на все сеансы, а в этом — 50 тысяч. Для многих это уже психологический барьер. А позволить себе платить ещё дороже может только очень обеспеченный клиент, который уверен, что 31 декабря будет в Москве, а не где-нибудь на островах в океане.
Повлияло на продажи и оформление по паспортам, признается перекупщик.
— У нас должны быть заказы заблаговременно, чтобы купить на конкретного заказчика билет. То, что спекуляция проходками идет вне публичного поля, вы можете оценить по «Авито». Там нет билетов на «Щелкунчик» в ГАБТ, — добавил он.
По мнению перекупщика, поздняя продажа театром мест в этом году — один из стратегических ходов. Ведь по правилам возврата билетов сдать их можно за два дня до начала спектакля, но разбирать заявку на возврат средств будут в течение десяти дней. То есть, покупая билет, спекулянт должен быть уверен, что точно приобретает проходку на имя реального зрителя, чтобы не пытаться переоформить его на другого человека.
«Известия» отправили запросы в пресс-службы «Сбера» и ГАБТ с просьбой прокомментировать ход торгов, проблемы с ботами и успешность аукциона.
Новые меры и старые проблемы.
С 1 октября все билеты в Большой театр реализуют по паспортам. В этом году «Щелкунчика» выставили на торги поздно. С 2 декабря ежедневно на сайте ГАБТ идет бой среди поклонников новогоднего балета. Таймер у всех заведен на 9:55. С этой минуты на низком старте тысячи зрителей.
В 10:00, когда проходки выкладывают на сайт, все одномоментно тычут на красные точки на схеме зрительного зала. Но попытка зацепить билет заканчивается успехом у редких счастливчиков. Как прогнозировали эксперты, все почти моментально скупают невидимые участники соревнования.
— Предполагаю, что простым зрителям купить онлайн билеты тоже будет непросто, — рассуждал в беседе с «Известиями» генеральный директор МТС Live Михаил Минин. — Возможно, сайт Большого театра подвергнется атакам ботов. 30−40 компаний, торгующих билетами, имеют в своем распоряжении системы, которые заходят на сайт, кликают там что нужно, бронируют и выкупают. Последствия этого процесса — перегруженный портал ГАБТ. Пока боты будут скупать билеты, обычный зритель не сможет зайти на него.
За 11 дней продаж «Щелкунчика» Большой театр так и не справился с проблемой ботов, скупающих за 20 секунд проходки. Сайт театра ложится в момент реализации мест. Как заметили «Известия», такая же схема стала активизироваться и при покупке билетов на ближайшие спектакли: проходка появляется на сайте, но положить ее в корзину не получается — чего прежде не было. Если тебя кто-то опередил, появлялась красная надпись, что билет уже занят. А если это работают боты, места просто исчезают, даже из личного кабинета.
— Для борьбы с одной из самых острых проблем рынка — спекуляцией — мы предложили несколько мер, — рассказал генеральный директор МТС Live Михаил Минин. — Например, блокировку сайтов-двойников театров на основании соответствующих заявлений учреждений культуры — инициатива была объявлена на заседаниях двух рабочих групп общественного совета Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Также МТС Live дополнили данными методику проверки ботов ИИ Cybert, и теперь она распознает и модерирует поведение пользователей на билетных витринах и сайтах театров. Таким образом, пояснил Михаил Минин, получилось обучить систему блокирования ботов в работе с театральным рынком, и теперь сайты и витрины защищены от различного вида кибератак.
Эксперты остерегаются давать точные прогнозы по итогам билетного аукциона на 31 декабря. Как стало понятно по предыдущим торгам, все может быть абсолютно непредсказуемо. Только очень заинтересованный зритель, мечтающий встретить Новый год под люстрой главного театра страны, выложит кругленькую сумму за проходки. Но если будет такая же битва за место в партере, как несколько дней назад, когда две проходки продали за 450 тыс. рублей, то лот в четыре билета, ушедший за миллион, кажется реальностью.