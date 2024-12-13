Торг за место: как 31 декабря попасть в Большой на «Щелкунчика»

— Я из года в год пристраиваю билеты на «Щелкунчика», и каждый раз оставался не внакладе, но в этом году картину испортило повышение цен Большим театром более чем в два раза, — поделился с «Известиями» специалист в распространении проходок Борис. — В прошлом году билет в партер был 20 тысяч на все сеансы, а в этом — 50 тысяч. Для многих это уже психологический барьер. А позволить себе платить ещё дороже может только очень обеспеченный клиент, который уверен, что 31 декабря будет в Москве, а не где-нибудь на островах в океане.