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Роскомнадзор заблокировал популярный у россиян мессенджер

Доступ ограничен из-за нарушения российских законов.

Источник: Деловая среда

Роскомнадзор заблокировал популярный у россиян мессенджер из-за нарушения требований российского законодательства.

В ведомстве пояснили, что доступ к мессенджеру ограничен «в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации».

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