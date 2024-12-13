Пять новых автобусов купил ростовский перевозчик за 95 миллионов

В донской столице в канун Нового года на городские маршруты выйдет пять новых автобусов. Их закупил перевозчик за 95 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте городской администрации.
Новый транспорт оборудован пандусами для маломобильных групп, в салонах есть кондиционеры, а еще автобусы работают на газомоторном топливе.
— В Ростове 12 транспортных компаний обслуживают 109 муниципальных маршрутов. Их парк постоянно обновляется. Так, совместными усилиями муниципалитета и перевозчиков в прошлом году на улицы города вышли 122 новых автобуса. В нынешнем транспортники за свой собственный счет приобрели 43 единицы. В числе последних — пять автобусов МАЗ-203. И работа по обновлению подвижного состава будет продолжаться и впредь, — отметил заместитель главы городской администрации по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.