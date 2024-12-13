Пять новых автобусов купил ростовский перевозчик за 95 миллионов

— В Ростове 12 транспортных компаний обслуживают 109 муниципальных маршрутов. Их парк постоянно обновляется. Так, совместными усилиями муниципалитета и перевозчиков в прошлом году на улицы города вышли 122 новых автобуса. В нынешнем транспортники за свой собственный счет приобрели 43 единицы. В числе последних — пять автобусов МАЗ-203. И работа по обновлению подвижного состава будет продолжаться и впредь, — отметил заместитель главы городской администрации по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.