Ростовчане могут оспорить счета за воду в УК, ТСЖ или прокуратуре

К слову, если человек был в отпуске или командировке более пяти календарных дней, то можно обратиться за перерасчетом оплаты за коммунальные платежи, которые зависят от количества проживающих. Однако для этого нужно предоставить заявление в УК, приложив подтверждающие документы.