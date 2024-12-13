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Ростовчане могут оспорить счета за воду в УК, ТСЖ или прокуратуре

Ростовчанам объяснили, как добиться перерасчета суммы в квитанции за ЖКУ.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области объяснили, как добиться перерасчета суммы в квитанции за ЖКУ. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на эксперта ЖКХ Дмитрия Бондарева.

По словам эксперта, оспорить счета за водоснабжение можно в УК, ТСЖ или прокуратуре. Управляющая компания должна проверить прибор учета. Если счётчик окажется неисправным, то его заменят, а плату за жилищно-коммунальные услуги пересчитают.

— Если счетчик исправен, но данные введены некорректно, ошибка также подлежит исправлению, — объяснил Дмитрий Бондарь.

К слову, если человек был в отпуске или командировке более пяти календарных дней, то можно обратиться за перерасчетом оплаты за коммунальные платежи, которые зависят от количества проживающих. Однако для этого нужно предоставить заявление в УК, приложив подтверждающие документы.