В Москве учредят научно-общественный экологический совет стран ЕАЭС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Учредительная конференция Международного научно-общественного экологического совета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет 16−17 декабря в московском отеле Carlton. Руководители национальных академий наук, госструктур, делового и экспертного сообществ стран союза определят экологическую повестку ЕАЭС, сообщает пресс-служба конференции.
«Сегодня как никогда важно объединять усилия для поиска научно обоснованных и общественно приемлемых решений, которые помогут сохранить природные ресурсы и обеспечить устойчивое развитие нашего региона. Международное сотрудничество в этой области откроет новые возможности для улучшения экологической ситуации и повышения качества жизни людей», — заявил участник конференции, вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков, чьи слова приводятся в сообщении.
Ключевыми темами конференции станут партнерство в экологической повестке ЕАЭС: трансграничные вызовы, развитие «зеленой» экономики, борьба с изменением климата, сохранение водных ресурсов, ликвидация объектов накопленного вреда. Также совет обсудит цифровую экологию: использование инновационных технологий для мониторинга, управления и предотвращения экологических рисков; экологическое образование: подготовку нового поколения специалистов и повышение экологической осведомленности.
В конференции примут участие руководители национальных академий наук, представители государственных структур, делового и экспертного сообществ стран ЕАЭС: президент Национальной академии наук Армении Ашот Сагян, президент Национальной академии наук Киргизии Канатбек Абдрахматов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, председатель комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам Дмитрий Кобылкин, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов.
Инициатор создания совета — АНО «Центр перспективных научно-образовательных программ Евразийского пространства “Евразимут”. В состав совета войдут президенты и вице-президенты национальных академий наук, а также ведущие эксперты из научных, образовательных и общественных организаций стран — участниц ЕАЭС, формирующие экологическую повестку региона.