В Москве учредят научно-общественный экологический совет стран ЕАЭС

«Сегодня как никогда важно объединять усилия для поиска научно обоснованных и общественно приемлемых решений, которые помогут сохранить природные ресурсы и обеспечить устойчивое развитие нашего региона. Международное сотрудничество в этой области откроет новые возможности для улучшения экологической ситуации и повышения качества жизни людей», — заявил участник конференции, вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков, чьи слова приводятся в сообщении.