Наименее изученный район древнего Херсонеса исследуют в 2025 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Археологии в Севастополе в 2025 году приступят к планомерному исследованию Западного района Херсонеса — наименее изученного участка древнего городища. Работы пройдут в районе ранневизантийского Четырехапсидного храма, сообщила ТАСС заместитель директора по научной работе государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Лариса Седикова.
«В 2025 году музей-заповедник начнет планомерное исследование западного района Херсонеса. Это наименее исследованный участок Херсонесского городища. Работы будут проводиться рядом с известным ранневизантийским культовым сооружением — Четырехапсидным храмом. Исследования этого храма последний раз проводились в 70-е годы XX века», — сказала собеседница агентства.
Участок, планируемый к раскопкам в 2025 году, поможет выявить характер прилегающей к храму застройки. Археологи рассчитывают обнаружить сохранившиеся остатки храмовой инфраструктуры и следы предшествующей застройки.
«Не исключено, что в зоне исследования окажется часть некрополя античного периода. В любом случае наше представление о Западном районе Херсонеса будет расширено», — добавила Седикова.
Христианские храмы Западная базилика, Базилика на холме, Четырехапсидный храм и другие памятники появились в Западном районе Херсонеса в Средние века. Начало исследований района, где проходила северо-западная линия оборонительных стен древнего города, было положено в 1842 году. Четырехапсидный храм был обнаружен случайно в 1893 году при строительстве в Херсонесе 12-й береговой батареи. По предположению некоторых исследователей, храм воздвигнут на месте свершения чуда одним их первых херсонских епископов — Святым Капитоном.
О Херсонесе.
Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424−421 годах до н. э. здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город входил в состав Римской и Византийской империй. Он просуществовал до конца XIV века н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В Средние века в этом регионе основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.