«Зенит» установил новогоднюю ель около Дворцовой

В костюме Деда Мороза футболист Александр Ерохин прокатился на карете по Дворцовой набережной, а затем остановился на Большой Морской улице.
Его образ соответствовал оформлению клуба — Ерохина нарядили в синий тулуп. К тому же на карете установили флаги «Зенита». Футболист поздравил петербуржцев с наступающим и тем самым открыл новогоднюю елку «Зенита».
Инсталляция на пересечении Большой Морской улицы и Невского проспекта установлена в связи со столетием футбольного клуба. Команда отметит юбилей 25 мая в 2025 году. Ее открытием стало первым событием в программе праздничных мероприятий.
У арки Главного штаба разместили большую светящуюся фигуру льва и ель высотой семь метров. Ее форма напоминает логотип клуба — легендарную стрелку. Эти объекты простоят там до середины января 2025 года.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что елку на Дворцовой площади установят в ночь на 14 декабря.