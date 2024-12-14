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«Зенит» установил новогоднюю ель около Дворцовой

ФК «Зенит» провел предновогоднюю акцию, чтобы зарядить жителей Санкт-Петербурга праздничным настроением.

В костюме Деда Мороза футболист Александр Ерохин прокатился на карете по Дворцовой набережной, а затем остановился на Большой Морской улице.

Его образ соответствовал оформлению клуба — Ерохина нарядили в синий тулуп. К тому же на карете установили флаги «Зенита». Футболист поздравил петербуржцев с наступающим и тем самым открыл новогоднюю елку «Зенита».

Инсталляция на пересечении Большой Морской улицы и Невского проспекта установлена в связи со столетием футбольного клуба. Команда отметит юбилей 25 мая в 2025 году. Ее открытием стало первым событием в программе праздничных мероприятий.

У арки Главного штаба разместили большую светящуюся фигуру льва и ель высотой семь метров. Ее форма напоминает логотип клуба — легендарную стрелку. Эти объекты простоят там до середины января 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что елку на Дворцовой площади установят в ночь на 14 декабря.