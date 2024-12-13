На следующей неделе без воды останутся более двух десятков домов в Уфе

В Уфе на следующей неделе без воды останутся более двух десятков домов. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».
В понедельник, 16 декабря, с 11:00 до 23:00 будет отключена водопроводная линия Ду 315 мм по улице Летчиков, 2 для врезки вновь построенного водопровода.
С 10:00 17 декабря до 09:00 18 декабря из-за отключения водопроводной линии Ду 200 мм по улице Аксакова от Свердлова до Пушкина для врезки вновь построенного водопровода холодную воду выключат в зданиях по адресам: Гоголя, 29 (9, 25 этажи), Аксакова, 53; Свердлова, 72/1, 74; Менделеева, 137, 137/2, 139/1; Бакалинская, 13/3, 15/1.
С 10:00 18 декабря до 09:00 19 декабря отключат водопроводная линия Ду 300 мм по улице Бакалинская по письму МУП «Службы заказчика и технического надзора». Из-за этого холодного водоснабжения не будет у потребителей, проживающих по адресам: Степана Кувыкина, 45; Бакалинская, 4.
18 декабря с 10:30 до 20:30 специалисты отключат водопроводную линия Ду 300 мм по улице Казанская, 10а от ВК 09−0547 по улице Казанская, 4 до ЦТП № 706, чтобы устранить повреждения в подвалах жилых домов. В связи с этим холодной и горячей воды не будет по адресам: Казанская, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Бессонова, 21, 21/1, 29, 31, 33, 35, 377; Комсомольская, 16/1, 18, 18/1; Казанская, 10; Окружная, 53а, 55, 55а, 57, 59, 59б, 61, 61а, 61б, 63, 88, 88а, 90.
19 декабря с 10:30 до 18:30 будет отключена водопроводная линия Ду 160 мм по улице Комсомольская, 18 для устранения повреждения в ЦТП № 732. Холодного и горячего водоснабжения не будет: Комсомольская, 19/1, 19, 21, 21/1; проспект Октября, 8/1, 10/1, 12/2.
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