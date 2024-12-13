На следующей неделе без воды останутся более двух десятков домов в Уфе

18 декабря с 10:30 до 20:30 специалисты отключат водопроводную линия Ду 300 мм по улице Казанская, 10а от ВК 09−0547 по улице Казанская, 4 до ЦТП № 706, чтобы устранить повреждения в подвалах жилых домов. В связи с этим холодной и горячей воды не будет по адресам: Казанская, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Бессонова, 21, 21/1, 29, 31, 33, 35, 377; Комсомольская, 16/1, 18, 18/1; Казанская, 10; Окружная, 53а, 55, 55а, 57, 59, 59б, 61, 61а, 61б, 63, 88, 88а, 90.