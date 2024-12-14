В Самаре снесут незаконное здание шиномонтажа в Промышленном районе

В Самаре объявили торги по поиску подрядчика, который разработает проект сноса одноэтажного нежилого здания в Промышленном районе. Речь идет о шиномонтаже и автомойке на пересечении улиц Нагорной и Краснодонской. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.