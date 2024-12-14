В Самаре снесут незаконное здание шиномонтажа в Промышленном районе

В Самаре объявили торги по поиску подрядчика, который разработает проект сноса одноэтажного нежилого здания в Промышленном районе. Речь идет о шиномонтаже и автомойке на пересечении улиц Нагорной и Краснодонской. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Так, заказчиком выступает департамент градостроительства. Объект признали самовольной постройкой, что стало причиной решения о его демонтаже. Площадь здания составляет 69,8 кв. м. Подрядчик, который выиграет торги, получит 70 календарных дней на выполнение необходимых работ.
Начальная стоимость контракта составляет 160 тысяч рублей. Прием заявок продлится до 18 декабря. Итоги торгов подведут 20 декабря 2024 года.