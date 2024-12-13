Доступ к мессенджеру Viber ограничен в России

Роскомнадзор заблокировал Viber в России, заявив, что мессенджер используют «в террористических и экстремистских целях», для вербовки россиян, продажи наркотиков и размещения «противоправной информации». В Госдуме добавили, что он очень популярен среди мошенников, так как сохраняет высокий уровень конфиденциальности. По последним данным, Viber использовали более четверти россиян старше 12 лет.