Интервью с многоженцем Суховым о воспитании 30 детей вызвало скандал в Сети

Интервью блогерши Саши Сулим с 40-летним Иваном Суховым, многоженцем из Владимирской области, вызвало широкий резонанс в интернете, пишет Life.ru.
Герой сюжета заявил, что у него 30 детей от 12 женщин, и поставил цель увеличить их число до 50. Многие зрители потребовали привлечь внимание Следственного комитета и органов опеки, считая, что образ жизни Сухова может негативно сказываться на психике его детей.
Иван живёт с тремя жёнами и 14 детьми в квартире площадью 70 квадратных метров, где отдельная комната есть только у него самого. На семью он тратит 75 тысяч рублей в месяц, утверждая при этом, что его доходы значительно выше. Воспитание детей проходит в строгих условиях: он контролирует, какие фильмы и мультфильмы можно смотреть, применяет наказания ремнём и устраивает проверки, например, оставляя деньги на видном месте, чтобы выявить нечестность.
Обучение детей организовано на дому, чтобы избежать «вредного влияния улицы». Однако наибольшее возмущение аудитории вызвала информация о дочерях Сухова. По его словам, он растит девочек, чтобы впоследствии «передать» их в жёны людям из своего круга. Потенциальные женихи якобы «заказывают» невест ещё в детском возрасте, а при достижении ими возраста согласия девочек отдают в другие многожённые семьи.
Иван называет себя единственным «правителем» в своей семье и утверждает, что все решения принимаются только им, а жёны подчиняются без возражений. Такое поведение вызвало крайне негативную реакцию в обществе и многочисленные призывы проверить условия жизни детей в этой семье.
Ранее полиция инициировала проверку в ответ на сообщения о том, что в Перми маленький ребенок содержался в клетке вместе с собакой.