Интервью с многоженцем Суховым о воспитании 30 детей вызвало скандал в Сети

Иван живёт с тремя жёнами и 14 детьми в квартире площадью 70 квадратных метров, где отдельная комната есть только у него самого. На семью он тратит 75 тысяч рублей в месяц, утверждая при этом, что его доходы значительно выше. Воспитание детей проходит в строгих условиях: он контролирует, какие фильмы и мультфильмы можно смотреть, применяет наказания ремнём и устраивает проверки, например, оставляя деньги на видном месте, чтобы выявить нечестность.