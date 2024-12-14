С добром пожаловал в семью: в МХТ представили «Старшего сына»

Заново прочитать пьесу Александра Вампилова «Старший сын» — задача очень непростая. Текст для режиссеров благодатный, но его столько раз ставили в театрах, и, конечно, эталонный советский фильм с Леоновым, Караченцовым и Боярским тоже давит авторитетом. Андрей Калинин рискнул и создал на камерной Новой сцене МХТ удивительно легкий, светлый, «ламповый» спектакль, на котором зрители, как герой пьесы Бусыгин, оттаивают душой — «Известия» убедились в этом на премьере. В постановке есть все для успеха — теплый юмор, замечательная музыка, сильный актерский каст — народный артист России Александр Семчев и не теряющиеся на его фоне молодые артисты.
Болливуд по-русски.
Сюжет «Старшего сына» напоминает индийский фильм, правда вместо ярких красок Болливуда — серые пейзажи маленького российского провинциального городка. Два парня — студент Владимир Бусыгин и торговый агент Семен Севостьянов по кличке Сильва после веселой вечеринки провожают девушек домой и в итоге опаздывают на последнюю электричку. Промозглой осенней ночью они оказываются без крыши над головой, ищут, где бы перекантоваться до утра, и оказываются в квартире семьи Сарафановых — там живут отец Андрей Григорьевич с сыном Васенькой и дочерью Ниной. Чтобы хозяева не выгнали их на улицу, Бусыгин представляется незаконнорожденным сыном Андрея Григорьевича. Эта ложь приносит всем героям большие перемены, заставляет их по-новому взглянуть на взаимоотношения друг с другом. «Все люди братья» — фраза, которую в начале спектакля с иронией произносит Бусыгин, и для него обретает смысл.
Режиссер Андрей Калинин, который обычно экспериментирует с текстами, в этот раз поставил пьесу Вампилова в чистом виде, без купюр. Даже Сильва поет с гитарой именно те песни, которые написаны у автора. Боярский в фильме играл и свои вещи.
— Этот текст прекрасен сам по себе — его динамика, композиция, вихрь сцен так гармонично устроены, что одно удовольствие работать с ним, — рассказал Калинин. — Конечно, есть аспект, что материал такой избитый — когда репетируешь, все время вспоминаешь и фильм, и другие постановки, и это большая сложность.
Однако постановщик нашел оригинальное решение — представил, что все происходящее — фантазии старшего Сарафанова. Дети его разлетелись — дочь ринулась искать личное счастье, сын убежал от безответной любви. И вот он один в квартире, смотрит индийское кино по телевизору, пребывает в каком-то забвении, в своем сне.
Легкая, несколько эфемерная атмосфера постановки соответствует этой трактовке. Сцена не перегружена декорациями — не было задачи уходить в бытовой театр. Есть черные занавески, белые двери, скамейка, уличный фонарь и тут же домашний плафон. В некоторых мизансценах добавляются ковер, советские транзистор и телевизор, кресло — атмосферные вещи, которые добавляют «ламповости» спектаклю.
— Мне хотелось создать поэтическую структуру, в которой работали бы сами ситуации. Все достаточно условно вокруг и нет привязки к какому-то времени. Главное — «вскрыть» артистов, чтобы им ничего не мешало работать со своими чувствами, техникой, — пояснил режиссер.
И замечательная музыка композитора Андрея Бесогонова, звучащая в постановке, по задумке режиссера это и есть оратория, которую на протяжении всей жизни сочиняет Андрей Григорьевич Сарафанов — музыкант-неудачник, играющий на кларнете. И вот она наконец сложилась в его мечтах и фантазиях.
Немного наивно о главном.
Пьеса многогранная, потому что она про реальных людей, которые бывают разными в разных обстоятельствах. Но, безусловно, одна из важных ее тем — взаимоотношения отцов и детей.
— В финальной точке Сарафанов-старший выдает желаемое за действительное и говорит: если я люблю, значит, вы и есть мои дети. Я сам отец, у меня сын, и мне эти чувства очень близки, перечитывая эти слова, слезу я сдержать не мог, — признался Андрей Калинин.
И Александр Семчев отметил, что в работе над образом Андрея Григорьевича Сарафанова шел от своего личного опыта общения с детьми.
— Самое главное для меня в этом персонаже — моя любовь к детям. Прежде всего мой личный опыт, который я сюда попробовал внести, важен. Но, с другой стороны, я пытался уходить от ангелоподобности в его вере и доверчивости. Мне хотелось его сделать как-то умнее, — рассказал народный артист.
Сарафанов Александра Семчева совсем не похож на персонажа из фильма в исполнении Евгения Леонова. Актер отметил, что даже не пересматривал советский кинохит, хотел создать свой образ.
— Главное — собой работать, не придумывая никакого героя — ни походочку, ни манеру речевую. И чем это будет честнее, тем многограннее. А Сарафанов — персонаж многогранный, и здесь акценты расставлять можно по-разному: обиды, никчемность его, рефлексия — все это можно играть, — пояснил он.
Камерная Новая сцена позволяет актерам работать не широкими мазками, а очень деликатно. Но это и большая ответственность, и сложность, ведь фальшь здесь будет видна каждому зрителю, даже с последнего ряда.
Кирилл Власов, сыгравший Бусыгина, гордится тем, что стал первым исполнителем этой роли в МХТ.
— Спектаклей «Старший сын» по России довольно много, но, оказывается, ни в советском МХАТЕ, ни в МХТ его ни разу не ставили, — сказал актер.
Его Бусыгин в начале спектакля — озлобленный, зачерствевший душой парень-безотцовщина, — таким странным образом обретает семью, своих людей, и оттаивает. Возможно, это выглядит немного наивно, но в этом прелесть и пьесы, и постановки.
— Все темы, которые затрагиваются в этом спектакле, в общем-то банальны, но, может быть, они и есть самые главные: любовь, семья, здоровье близких. Мы не хотим выкручивать что-то, а хотим по-настоящему прожить этот замечательный текст, — отмечает Кирилл Власов.
«Старший сын» в МХТ — притча, которую замечательные актеры делают достоверной для зрителей. После просмотра остается такое уютное послевкусие. Не катарсис, не очищение — никаких потрясений, но в то же время выходишь из зала как будто другим.