С добром пожаловал в семью: в МХТ представили «Старшего сына»

Сюжет «Старшего сына» напоминает индийский фильм, правда вместо ярких красок Болливуда — серые пейзажи маленького российского провинциального городка. Два парня — студент Владимир Бусыгин и торговый агент Семен Севостьянов по кличке Сильва после веселой вечеринки провожают девушек домой и в итоге опаздывают на последнюю электричку. Промозглой осенней ночью они оказываются без крыши над головой, ищут, где бы перекантоваться до утра, и оказываются в квартире семьи Сарафановых — там живут отец Андрей Григорьевич с сыном Васенькой и дочерью Ниной. Чтобы хозяева не выгнали их на улицу, Бусыгин представляется незаконнорожденным сыном Андрея Григорьевича. Эта ложь приносит всем героям большие перемены, заставляет их по-новому взглянуть на взаимоотношения друг с другом. «Все люди братья» — фраза, которую в начале спектакля с иронией произносит Бусыгин, и для него обретает смысл.