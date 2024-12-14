Что можно и нельзя делать в Наумов день 14 декабря, который называют Грамотник

Православная церковь 14 декабря вспоминает святого Наума. В народе принято отмечать Наумов день. Кроме того, существует название Наум Грамотник. Оно появилось по причине того, что святой был покровителем учителей, учеников.
Что нельзя делать 14 декабря.
В указанный день запрещалось хвастаться своими успехами в образовании. Также не следовало хвалить других. Считалось, что подобное в обоих случаях могло обернуться сглазом. Не рекомендуется 14 декабря разбрасывать книги. Нельзя читать во время еды.
Что можно делать 14 декабря.
По традиции, учителя и ученики в Наумов день ходили в храм, чтобы помолиться святому о помощи в учебном процессе. Также хорошей приметой считалось начать читать новую книгу.
Согласно приметам, сияющие звезды на небе говорят про метель. В том случае, если 14 декабря сильный ветер, то ждали сильных морозов. Облака, плывущие против ветра, указывают на похолодание в скором времени.
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