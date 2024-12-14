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Что можно и нельзя делать в Наумов день 14 декабря, который называют Грамотник

Узнали приметы и запреты на 14 декабря, когда отмечают Наумов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 14 декабря вспоминает святого Наума. В народе принято отмечать Наумов день. Кроме того, существует название Наум Грамотник. Оно появилось по причине того, что святой был покровителем учителей, учеников.

Что нельзя делать 14 декабря.

В указанный день запрещалось хвастаться своими успехами в образовании. Также не следовало хвалить других. Считалось, что подобное в обоих случаях могло обернуться сглазом. Не рекомендуется 14 декабря разбрасывать книги. Нельзя читать во время еды.

Что можно делать 14 декабря.

По традиции, учителя и ученики в Наумов день ходили в храм, чтобы помолиться святому о помощи в учебном процессе. Также хорошей приметой считалось начать читать новую книгу.

Согласно приметам, сияющие звезды на небе говорят про метель. В том случае, если 14 декабря сильный ветер, то ждали сильных морозов. Облака, плывущие против ветра, указывают на похолодание в скором времени.

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