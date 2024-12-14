Пловец Лифинцев из Петербурга стал трехкратным чемпионом мира

В пятницу, 13 декабря петербургский пловец Мирон Лифинцев завоевал уже третье золото на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште. На этот раз юноша стал победителем в заплыве на спине на дистанции в 50 метров. О спортивных успехах рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
— На дистанции 200 м брассом (2:15,14) «серебро» взяла петербурженка Евгения Чикунова. А Кирилл Пригода — серебряный призер на дистанции 200 м брассом (2:01,88), — сообщил об успехах других спортсменов чиновник.
При этом молодой человек в очередной раз побил рекорд среди юношей, выполнив заплыв за 22,47 секунды. Кстати, все трое спортсменов тренируются в одной школе — «Экран». Ранее Мирон Лифинцев Пловец проплыл сотню метров на спине за 48,76 секунды. Таким образом, он впервые стал не только чемпионом мира, но и установил новый юношеский рекорд.