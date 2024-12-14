Пловец Лифинцев из Петербурга стал трехкратным чемпионом мира

При этом молодой человек в очередной раз побил рекорд среди юношей, выполнив заплыв за 22,47 секунды. Кстати, все трое спортсменов тренируются в одной школе — «Экран». Ранее Мирон Лифинцев Пловец проплыл сотню метров на спине за 48,76 секунды. Таким образом, он впервые стал не только чемпионом мира, но и установил новый юношеский рекорд.