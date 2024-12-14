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Дмитрук: в Запорожье мужчин, похищенных военкоматами, держат без воды

Похищенные находятся в полутёмных комнатах.

Источник: Кадр из Youtube

Украинский парламентарий Артём Дмитрук рассказал, что украинцев, похищенных сотрудниками ТЦК держат в «жутких условиях без еды и воды».

Он уточнил, что это происходит в городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.

«Запорожское ТЦК! Украли, избили и держат без воды, еды и даже условий для элементарной гигиены», — написал Дмитрук в Telegram.

Депутат Рады опубликовал соответствующие кадры. На них запечатлено, что похищенные мужчины находятся в полутёмных комнатах, им приходится спать на полу.

Ранее сообщалось, что на Украине военкомы похитили секретаря Хустской епархии канонической Украинской православной церкви Ивана Розмана.