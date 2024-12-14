Жители Хабаровска рассказали о планах на новогоднюю ночь

Так, в домашней обстановке праздник отметят 73% жителей города. Девять процентов респондентов будут работать, а пять процентов отправятся в путешествие по России. Еще три процента хотят вырваться из города и уедут на дачу или в деревню. В гости пойдет только один процент опрошенных.