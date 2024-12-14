Жители Хабаровска рассказали о планах на новогоднюю ночь

Жители Хабаровска рассказали, как планируют провести новогоднюю ночь. Многие отметят праздник в семейном кругу дома, говорят представители сервиса SuperJob, которые провели опрос на эту тему. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Так, в домашней обстановке праздник отметят 73% жителей города. Девять процентов респондентов будут работать, а пять процентов отправятся в путешествие по России. Еще три процента хотят вырваться из города и уедут на дачу или в деревню. В гости пойдет только один процент опрошенных.
Еще четыре процента горожан проведут Новый год в других местах: за границей, в кафе или ресторане, кто-то встретит первый день 2025 года в дороге, кто-то — в гостинице или доме отдыха, другие — на берегу моря.
Женщины чаще мужчин говорили о праздновании в кругу семьи, а мужчины чаще женщин будут работать в этот день. Среди тех, кто проведет первую ночь нового года на служебном посту, — инженеры и рабочие непрерывных производств, водители, полицейские, врачи и младший медицинский персонал, охранники, а также представители аварийно-спасательных служб.