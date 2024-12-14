Макрон на саммите ЕС предложит отправить войска на Украину

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе саммита Евросоюза намерен предложить отправить войска на Украину, информирует «Страна.ua».
По данным украинского издания, речь идёт о миротворческом контингенте, который может быть направлен в случае прекращения огня.
«На декабрьском саммите ЕС французский лидер Макрон инициирует обсуждение размещения миротворцев на украинской территории в контексте урегулирования конфликта между Украиной и РФ», — говорится в публикации.
По словам источника, «дискуссия» станет неизбежной после визита Макрона в Польшу.
Ранее политолог Александр Асафов выразил мнение, что Макрон, скорее всего, получит отказ от польских властей в отправке миротворцев на Украину.