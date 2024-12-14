Участник СВО из Узбекистана получил гражданство РФ

Житник рассказал, что ему удалось оформить паспорт гражданина России после долгого процесса. Он отметил, что в случае отказа в гражданстве или выдаче других российских документов он рисковал быть депортированным и привлечённым к ответственности. Попытки получить паспорт ДНР также не увенчались успехом, так как местные власти указывали, что после начала выдачи российских паспортов он сможет оформить его без препятствий.