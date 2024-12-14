Участник СВО из Узбекистана получил гражданство РФ

Павел Житник, участник спецоперации из Узбекистана, получил российское гражданство в миграционной службе Донецка.
Мужчине грозила депортация и уголовное преследование по обвинению в наёмничестве.
Житник рассказал, что ему удалось оформить паспорт гражданина России после долгого процесса. Он отметил, что в случае отказа в гражданстве или выдаче других российских документов он рисковал быть депортированным и привлечённым к ответственности. Попытки получить паспорт ДНР также не увенчались успехом, так как местные власти указывали, что после начала выдачи российских паспортов он сможет оформить его без препятствий.
По словам Житника, сложности с оформлением документов начались после того, как он получил осколочное ранение 30 августа 2023 года, которое вывело его из боевых действий. Его служба в подразделении ОБТФ «Каскад», не связанном с Министерством обороны РФ, осложнила процесс получения статуса военнослужащего российской армии, что создало дополнительные препятствия в оформлении гражданства.
Ранее украинец получил отказ в выдаче паспорта от земельного правительства в Австрии из-за того, что он отказался исполнять государственный гимн во время его вручения.