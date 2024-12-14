Депутат ГД Чернышов предложил ежегодную выплату 13-й пенсии ко дню рождения

Российский парламентарий Борис Чернышов вырази мнение, что пенсионерам следует выплачивать «13-ю» пенсию ко дню рождения, он подчеркнул, что соответствующий законопроект будет внесён в Госдуму.
«В 2025 году мы повторно внесём на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения пенсионера. Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочётов», — сказал член фракции ЛДПР, его слова цитирует РИА Новости.
Вице-спикер ГД отметил, что авторы инициативы учли данные недочёты и внесут их доработанный документ.
Депутат добавил, что в первую очередь в законопроекте речь идёт о ежегодной дополнительной поддержке пенсионеров. По словам Чернышова, это позволит пим «почувствовать внимание со стороны государства». Кроме того, пенсионеры смогут использовать дополнительные денежные средства на празднование дня рождения или личные нужды.
«Выплата будет распространяться на все категории пенсионеров: получателей страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению, а также пенсионеров из числа сотрудников силовых структур», — заявил парламентарий.
Чернышов уточнил, что размер выплаты будет равен «сумме ежемесячной пенсии на момент получения».
Ранее сообщалось, что социальные пенсии в РФ превысят 15 тысяч рублей. Индексация социальных пенсий составит 14,75 процента.