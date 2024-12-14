Депутат ГД Чернышов предложил ежегодную выплату 13-й пенсии ко дню рождения

«В 2025 году мы повторно внесём на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения пенсионера. Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочётов», — сказал член фракции ЛДПР, его слова цитирует РИА Новости.