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Шольц заявил, что Европа поможет САР в её восстановлении

По словам канцлера ФРГ, Европа должна сотрудничать с новым руководством Сирии.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские государства помогут Сирийской Арабской Республике в её восстановлении.

По его словам, Европа должна сотрудничать с новым руководством САР.

«После всех страданий все сирийцы заслуживают жить свободно и в безопасности. Обеспечить это — важнейшая задача нового руководства. Мы будем сотрудничать с ним на этой основе», — написал Шольц в соцсети X*.

Он также добавил, что в настоящее время в ФРГ живут «сотни тысяч сирийцев».

Ранее сообщалось, что Шольц и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого отметили, что уход президента САР Башара Асада со своего поста следует рассматривать как «очень хорошее событие».

Ранее сообщалось, что власти ФРГ, Австрии, Швеции, Дании и Норвегии приостановили процесс рассмотрения заявок на предоставление убежища сирийским беженцам.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.