Десятки сёл с населением менее 10 человек упразднят в СКО

Из 45 сёл в 38-ми численность населения составляет до 10 человек, а в семи сёлах вообще нет жителей. В этих деревнях проживают всего 258 человек. Среди них 61 пенсионер и 14 детей. Большинство жителей на собраниях поддержали решение об упразднении своих населённых пунктов.