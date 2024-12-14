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Отделался легкими травмами: водитель иномарки пострадал в ДТП в Хабаровском крае

Две «Тойоты» врезались друг в друга в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

13 декабря в 14:29 в Комсомольске на улице 9 Января столкнулись два автомобиля. Пострадал водитель одной из машин. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В пятницу днем водитель Toyota Vista Ardeo не выдержал боковой интервал и столкнулся с Toyota Passo, которая ехала навстречу. Авария произошла в районе дома № 10 улицы 9 Января.

«Пострадавший водитель “Висты” был пристегнут ремнем безопасности. Он получил травму губы, но госпитализация не потребовалась», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Причины ДТП устанавливаются. Автомобили получили повреждения.