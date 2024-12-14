Отделался легкими травмами: водитель иномарки пострадал в ДТП в Хабаровском крае

13 декабря в 14:29 в Комсомольске на улице 9 Января столкнулись два автомобиля. Пострадал водитель одной из машин. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В пятницу днем водитель Toyota Vista Ardeo не выдержал боковой интервал и столкнулся с Toyota Passo, которая ехала навстречу. Авария произошла в районе дома № 10 улицы 9 Января.
«Пострадавший водитель “Висты” был пристегнут ремнем безопасности. Он получил травму губы, но госпитализация не потребовалась», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Причины ДТП устанавливаются. Автомобили получили повреждения.