Нежелание уступить на дороге стоило губы водителю из Комсомольска-на-Амуре

Авария произошла днём 13 декабря на улице 9-го Января. 41-летний владелец Toyota Vista Ardeo двигался со стороны Володарского в направлении Лесной и проехал вплотную к Toyota Passo, которой управлял 27-летний молодой человек. Неверная оценка бокового интервала привела к тому, что машины столкнулись.