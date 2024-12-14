Нежелание уступить на дороге стоило губы водителю из Комсомольска-на-Амуре

Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария произошла днём 13 декабря на улице 9-го Января. 41-летний владелец Toyota Vista Ardeo двигался со стороны Володарского в направлении Лесной и проехал вплотную к Toyota Passo, которой управлял 27-летний молодой человек. Неверная оценка бокового интервала привела к тому, что машины столкнулись.
В результате ДТП оба автомобиля получили механические повреждения, а водитель Vista Ardeo — травму губы. Его осмотрели врачи на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.
Все обстоятельства случившегося продолжают устанавливать сотрудники ГАИ.