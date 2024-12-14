Россияне после Нового года увидят еще один мощный звездопад

В ночь на субботу, 14 декабря, до максимума усилился мощный поток Геминиды, порожденный объектом 3200 Фаэтон. Квадрантиды станут первым звездопадом 2025 года. Его можно будет наблюдать в ночь с 3 на 4 января над восточным горизонтом после полуночи до рассвета.