Россияне после Нового года увидят еще один мощный звездопад

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Метеорный поток Квадрантиды достигнет максимальной мощности в ночь на 4 января. По количеству «падающих звезд» он будет сравним с мощнейшим в 2024 году декабрьским потоком метеоров Геминиды — в ночь пика астрономы прогнозируют до 120 метеоров в час, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
В ночь на субботу, 14 декабря, до максимума усилился мощный поток Геминиды, порожденный объектом 3200 Фаэтон. Квадрантиды станут первым звездопадом 2025 года. Его можно будет наблюдать в ночь с 3 на 4 января над восточным горизонтом после полуночи до рассвета.
«В пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час, это 1−2 метеора в минуту при ясном небе», — сообщили ТАСС в планетарии.
Поток Квадрантиды действует с 12 декабря по 12 января. Свое название он получил от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенной Квадрант. Сейчас область вылета метеоров (радиант) располагается под «ручкой» ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас.
Ученые также отметили, что 4 января в 20:00 мск произойдет покрытие Луной Сатурна, которое будет наблюдаться в западных и центральных районах России. 5 января в 18:00 мск любители астрономических явлений в северо-западных районах России смогут увидеть затмение Луной Нептуна.