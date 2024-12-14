Юрий Трутнев возглавил совет Федерации боевого снайпинга

Полпред президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев возглавил попечительский совет Всероссийской общественной организации «Федерация боевого снайпинга». В России началась большая работа по возрождению снайперского искусства, отмечает он. Частью этого процесса станет создание в Приморье центра подготовки снайперов «Восток», сообщает ИА PrimaMedia.
Юрий Трутнев стал председателем попечительского совета Всероссийской общественной организации «Федерация боевого снайпинга», сообщила пресс-служба полпредства.
«Началась масштабная работа по возрождению и развитию снайперского искусства в России. Это даст возможность сделать нашу страну сильнее. Работа снайперов востребована. Тысячи наших бойцов уничтожают в зоне специальной военной операции живую силу противника, не дают поднять врагам головы из окопов. Для этого в Якутии создан учебно-стрелковый центр “Сулус”, проводится Всероссийский по стрельбе на дальние дистанции, посвящённый памяти легендарного снайпера времён Великой Отечественной войны, героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова. В Приморье появится центр подготовки снайперов “Восток”», — сказал Юрий Трутнев.
Центр подготовки снайперов «Восток» в Приморье начнут строить в начале следующего года.
Об этом заявыил губернатор края Олег Кожемяко во время встречи с полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.
Накануне полпред обсудил с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и героем России, гвардии майором Ярославом Якубовым реализацию проекта по строительству в Надеждинском районе Приморского края Центра подготовки снайперов «Восток». Начало строительства запланировано на январь 2025 года.
«Федерация боевого снайпинга» была сформирована, чтобы консолидировать опыт применения высокоточных снайперских комплексов во время проведения специальной военной операции. Одной из целей Федерации является возрождение курса стрельбы «Ворошиловский стрелок». Под руководством Юрия Петровича Трутнева мы, ветераны специальной военной операции, стрелки-спортсмены, энтузиасты реализуем все поставленные перед нами цели и задачи. Благодарим Юрия Петровича за оказанную нам честь и его решение возглавить попечительский совет Федерации. Совет создан для направления деятельности организации, определения её общих задач и помощи в их решении", — отметил Герой России, гвардии майор Ярослав Якубов.