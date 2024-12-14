Юрий Трутнев возглавил совет Федерации боевого снайпинга

«Федерация боевого снайпинга» была сформирована, чтобы консолидировать опыт применения высокоточных снайперских комплексов во время проведения специальной военной операции. Одной из целей Федерации является возрождение курса стрельбы «Ворошиловский стрелок». Под руководством Юрия Петровича Трутнева мы, ветераны специальной военной операции, стрелки-спортсмены, энтузиасты реализуем все поставленные перед нами цели и задачи. Благодарим Юрия Петровича за оказанную нам честь и его решение возглавить попечительский совет Федерации. Совет создан для направления деятельности организации, определения её общих задач и помощи в их решении", — отметил Герой России, гвардии майор Ярослав Якубов.