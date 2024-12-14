Видимый диск Солнца после Нового года будет казаться больше из-за сближения с Землей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Диск Солнца 4 января при наблюдении с Земли будет выглядеть максимально крупным, так как наша планета в этот день пройдет ближайшую к светилу точку своей орбиты (перигелий), сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно проводить с применением солнечного фильтра для защиты глаз от ожогов, предупредили ученые.
«Земля 4 января окажется в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца. Это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году», — сообщили ТАСС в Московском планетарии.
Наша планета подойдет максимально близко к Солнцу в 16:28 мск 4 января. Расстояние между ними сократится до 147 099 586,3 км. Самую дальнюю от Солнца точку орбиты Земля пройдет 5 июля 2025 года в 08:08 мск, в этот момент дистанция между ними составит 152 096 155,2 км. Если сравнить снимки Солнца, сделанные в эти даты, то январское светило будет на 3% больше, чем июльское.
Смена времен года.
Астрономы напомнили, что изменение расстояния между Землей и Солнцем не является причиной наступления на нашей планете лета или зимы.
«На смену времен года влияет наклон земной оси к плоскости орбиты. На самом деле ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего — летом», — уточнили в планетарии.
Продолжительность дня на широте Москвы в январе увеличится с 7 часов 07 минут в начале месяца до 8 часов 34 минут.