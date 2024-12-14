Видимый диск Солнца после Нового года будет казаться больше из-за сближения с Землей

Наша планета подойдет максимально близко к Солнцу в 16:28 мск 4 января. Расстояние между ними сократится до 147 099 586,3 км. Самую дальнюю от Солнца точку орбиты Земля пройдет 5 июля 2025 года в 08:08 мск, в этот момент дистанция между ними составит 152 096 155,2 км. Если сравнить снимки Солнца, сделанные в эти даты, то январское светило будет на 3% больше, чем июльское.