WP: Асад скрывал свой «роскошный» образ жизни от общественности

В частности, речь идёт о предметах гардероба брендов Louis Vuitton, Dior, Hermes и ювелирных изделиях Cartier. Помимо этого, в материале говорится о различных предметах «дизайнерского интерьера». В гаражах Асада было обнаружено «множество дорогих автомобилей».