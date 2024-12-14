WP: Асад скрывал свой «роскошный» образ жизни от общественности

Башар Асад, находясь на посту президента Сирийской Арабской Республики, скрывал свой «роскошный образ жизни» от народа, утверждает The Washington Post.
Американское издание ссылается на видеоматериалы, а также рассказы соседей Асада.
«Асад и его ближайшие родственники жили в некотором смысле обычной жизнью на глазах у людей», — цитирует газета высказывание соседа политика Аммара Махайни.
Он добавил, что семья Асада старалась «не выделяться среди местных жителей», родственники политика «одевались скромно», а также «ездили на обычных машинах».
При этом судя по кадрам, которые оказались в распоряжении журналистов, люди выносили из резиденции Асада дорогие вещи.
В частности, речь идёт о предметах гардероба брендов Louis Vuitton, Dior, Hermes и ювелирных изделиях Cartier. Помимо этого, в материале говорится о различных предметах «дизайнерского интерьера». В гаражах Асада было обнаружено «множество дорогих автомобилей».
Публикация получила название «Асад жил в тихой роскоши, пока сирийцы голодали».
Напомним, по данным The New York Times, вооружённая сирийская оппозиция нашла во дворце Асада таблетки от психических расстройств.