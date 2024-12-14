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WP: Асад скрывал свой «роскошный» образ жизни от общественности

По данным издания, во дворце Асада обнаружено множество брендовых вещей, а также дорогие автомобили.

Источник: Аргументы и факты

Башар Асад, находясь на посту президента Сирийской Арабской Республики, скрывал свой «роскошный образ жизни» от народа, утверждает The Washington Post.

Американское издание ссылается на видеоматериалы, а также рассказы соседей Асада.

«Асад и его ближайшие родственники жили в некотором смысле обычной жизнью на глазах у людей», — цитирует газета высказывание соседа политика Аммара Махайни.

Он добавил, что семья Асада старалась «не выделяться среди местных жителей», родственники политика «одевались скромно», а также «ездили на обычных машинах».

При этом судя по кадрам, которые оказались в распоряжении журналистов, люди выносили из резиденции Асада дорогие вещи.

В частности, речь идёт о предметах гардероба брендов Louis Vuitton, Dior, Hermes и ювелирных изделиях Cartier. Помимо этого, в материале говорится о различных предметах «дизайнерского интерьера». В гаражах Асада было обнаружено «множество дорогих автомобилей».

Публикация получила название «Асад жил в тихой роскоши, пока сирийцы голодали».

Напомним, по данным The New York Times, вооружённая сирийская оппозиция нашла во дворце Асада таблетки от психических расстройств.