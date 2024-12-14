В Хабаровском крае обновили художественную школу

Из федерального, краевого и муниципального бюджета на эти цели направили 10,5 млн рублей.
Как сообщили в минкультуры региона, работы провели по нацпроекту «Культура». Все это время, с момента постройки, школу ни разу капитально не ремонтировали, всегда проводился только косметический ремонт.
Теперь с июня по ноябрь обновили кровлю, холлы, лестничные клетки, вход в здание. Для маломобильных граждан обустроили пандус.
В школе занимаются 265 детей по разным направлениям: компьютерная графика, живопись и другим. Ребята каждый год показывают высокие результаты на самых разных конкурсах различного уровня.