Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае обновили художественную школу

В Амурске Хабаровского края обновили художественную школу.

Источник: Минкультуры Хабаровского края

Из федерального, краевого и муниципального бюджета на эти цели направили 10,5 млн рублей.

Как сообщили в минкультуры региона, работы провели по нацпроекту «Культура». Все это время, с момента постройки, школу ни разу капитально не ремонтировали, всегда проводился только косметический ремонт.

Теперь с июня по ноябрь обновили кровлю, холлы, лестничные клетки, вход в здание. Для маломобильных граждан обустроили пандус.

В школе занимаются 265 детей по разным направлениям: компьютерная графика, живопись и другим. Ребята каждый год показывают высокие результаты на самых разных конкурсах различного уровня.

образование