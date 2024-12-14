Год Змеи 2025: в красноярском зоопарке рассказали об уникальных пресмыкающихся

Одна из интересных особенностей зеленых питонов — их способность изменять цвет кожи. Молодые питоны имеют более яркий окрас, который со временем становится более темным и менее заметным. Это помогает им лучше маскироваться среди окружающих растений и деревьев. Кроме того, зеленые питоны обладают уникальной способностью менять цвет в зависимости от температуры окружающей среды, что также способствует их маскировке.