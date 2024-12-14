Большое выставочное пространство появится на Спортивной набережной Владивостока

Филиал Национального центра «Россия» откроется в центре Владивостока в 2025 году. В здании бывшего океанариума на Спортивной набережной расположится большое выставочное пространство с интерактивными площадками, библиотекой, гастрономической зоной и универмагом с товарами местных производителей, сообщает ИА PrimaMedia.
Подробностями поделился глава региона Олег Кожемяко, который представил проект филиала перед Организационным комитетом в Москве.
«Приморский филиал откроется в самом центре Владивостока, на базе здания городского океанариума на Спортивной набережной. Это будет современное выставочное пространство с интерактивными площадками, где гости смогут отправиться в познавательное путешествие в историю нашего региона, современность и будущее», — сообщил губернатор.
Филиал включит в себя центральную инсталляцию в холле, которая будет обновляться один раз в полгода. Также в здании разместятся постоянная выставка достижений Приморского края, два лекционных зала, ресепшен-зона с информационными услугами, гастрономическая зона с библиотекой и коворкингом и универмаг с местной продукцией и сувенирами.
Будут в приморском филиале детская зона развлечений, технопарк с современным оборудованием, военно-патриотическая зона, экспозиция «Наследие» и аквариум с осетрами. Региональной особенностью станет уникальное пространство «Почувствуй Приморский край».
«Наша задача — не просто познакомить гостей филиала с Приморьем, а представить там то, чем мы справедливо гордимся, что дорого нам, чем мы хотели бы поделиться со всей страной и миром. А нам есть что показать!», — отметил Олег Кожемяко.
Открытие запланировано на осень 2025 года.